Новый протокол связи позволит звонить без Wi-Fi или сотовой сети

Девайсы Oppo будут создавать свою временную локальную сеть и связываться друг с другом напрямую, минуя базовые станции или роутеры.

Компания Oppo представила альтернативу Wi-Fi и сотовой связи, которая позволит людям общаться на средних расстояниях. Новый протокол получил название MeshTalk. Он представляет собой децентрализованную систему, использующую сквозное шифрование. Разработчик заявляет, что покрытия MeshTalk должно хватать на 3 км или больше при наличии устройств для распространения сигнала, передает Hi-Tech Mail.ru.

Девайсы Oppo будут создавать свою временную локальную сеть и связываться друг с другом напрямую, минуя базовые станции или роутеры. Компания утверждает, что MeshTalk не окажет значительного воздействия на время работы смартфонов от аккумулятора, и будет доступен 72 часа в режиме ожидания, чтобы у пользователя была возможность позвонить в случае чрезвычайной ситуации.

Сценарии использования MeshTalk рассчитаны на ситуации, когда у пользователя нет доступа к интернету, или обычные сети слишком перегружены, что может происходить во время массовых мероприятий или, например, в аэропорту. Oppo не уточнила, будет ли новая технология работать с ее старыми смартфонами. Также вендор не сообщил дату запуска MeshTalk.