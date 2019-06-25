В трех областях Казахстана этим летом отключат аналоговое телерадиовещание

На сегодняшний день построено и модернизировано 447 радиотелевизионных станций.

В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» в стране активно реализуется проект по поэтапному переходу на цифровое эфирное телерадиовещание с полным отключением аналогового. На сегодняшний день построено и модернизировано 447 радиотелевизионных станций. Как отмечают в пресс-службе Казтелерадио, это количество РТС позволяет охватить цифровым эфирным телерадиовещанием 4255 населенных пункта Казахстана.

В ряде населенных пунктов Алматинской, Павлодарской и Костанайской областей уже началось поэтапное отключение аналогового телерадиовещания. Так, например, в Алматинской области введено в эксплуатацию 90 радиотелевизионных станций, которые охватывают цифровым эфирным телерадиовещанием 772 населенных пункта. Полное отключение аналогового телерадиовещания в области состоится 28 июня в г. Жаркент. По итогам реализации проекта двум миллионам жителей области будет доступно телевидение в цифровом качестве.

В Павлодарской области также завершена реализация проекта по внедрению ЦЭТВ. В настоящий момент в области 385 населенных пунктов, из них 356 охвачено цифровым эфирным вещанием. Для достижения намеченных целей в области было построено и модернизировано 29 радиотелевизионных станций. 1 июля текущего года на радиотелевизионной станции Павлодара состоится отключение аналогового телерадиовещания во всей области.

Для реализации проекта в Костанайской области было построено и модернизировано 59 РТС, из них 32 — вновь возводимые. По итогам всех работ уровень охвата цифровым эфирным телерадиовещанием составил 98% населения региона (627 населенных пунктов). Полное отключение аналогового телерадиовещания в области состоится 1 июля на радиотелевизионной станции г. Костанай.

По заявлению Казтелерадио, отключение аналогового эфирного вещания и переход на цифровое в Казахстане идет согласно утвержденному графику. В 2018 году был осуществлен переход на ЦЭТВ с полным отключением АЭТВ в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и в городе Шымкент.