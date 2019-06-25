Среднегодовой рост генерируемых IoT данных превышает 28%

К 2025 году трафик достигнет 79,4 зетабайт.

Численность устройств Интернета вещей продолжает стабильно увеличиваться. Аналитики полагают, что машины, сенсоры и камеры по итогам 2025 г. увеличатся в общем количестве до 41,6 млрд устройств и сгенерируют общий трафик в размере 79,4 зетабайт. Объем данных, создаваемых этими подключаемыми устройствами IoT, продемонстрирует совокупные годовые темпы роста в размере 28,7%, передает Iot.ru.

В настоящее время значительная часть данных генерируется приложениями, связанными с видеонаблюдением. Впрочем, решения из других категорий, в частности промышленной и медицинской, со временем будет создавать все больше данных. Это связывают со стабильно растущим парком решений, непрерывно захватывающих данные (аудио, изображения, видео), а также более совершенных датчиков, фиксирующих различные параметры работающих машин. Причем, там, где искусственный интеллект подключается для анализа данных, их объемы растут гораздо быстрее, нежели от обычных камер наблюдения.

Данные, генерируемые IoT в промышленности и автомобильной индустрии, покажут наиболее высокие темпы среднегодового увеличения (CAGR не менее 60%).