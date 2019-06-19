В РК активизировались интернет-мошенники

КНБ предупреждает о фейковых рассылках.

Служба реагирования на компьютерные инциденты Государственной технической службы КНБ (KZ-CERT) опубликовала предупреждение об активизации на территории Казахстана интернет-мошенников. В адрес KZ-CERT участились обращения от владельцев доменных имен казахстанского сегмента интернет о фишинговых рассылках от имени хостинговых компаний Казахстана. Рассылка осуществляется с почтовых сервисов mail.ru, а при нажатии кнопки «Оплатить» идет переход на платежный онлайн-сервис Яндекс.Деньги, передает Caravan.kz.

Представители KazNIC и хостинговых компаний Казахстана напомнили, что большинство казахстанских хостинговых компаний не практикуют использование платежной системы Яндекс.Деньги, а также не осуществляют рассылку с адресов на бесплатных почтовых сервисах типа @mail.ru или @gmail.com.

Пользователям рекомендуют проявлять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам.