578 млн. долларов составил общий экономический эффект от цифровизации в Казахстане в 2018 году

Успех цифровой трансформации требует наличия эффективной стратегии и внедрения цифровых технологий и инноваций.

Как рассказал вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, это стало возможным благодаря реализуемой в стране с 2018 года государственной программе «Цифровой Казахстан». Так, в рамках цифровизации отраслей экономики на сегодняшний день реализуются проекты по внедрению инновационных технологий на предприятиях горно-металлургического комплекса и нефтеперерабатывающих предприятиях. Проведено масштабирование проекта «Интеллектуальное месторождение», ведется работа по созданию семи модельных цифровых фабрик.

Еще одним направлением, которое активно развивается в рамках цифровизации экономики и создания инновационной экосистемы является сфера электронной коммерции. В 2018 году в Казахстане объем торговли в этой сфере увеличился в 1,5 раза, превысив 700 млн. долларов, и составил 2,9% от совокупного объема всей розничной торговли.

«Успех цифровой трансформации любого предприятия требует наличия эффективной стратегии и внедрения цифровых технологий и инноваций. Эта задача ложится на CIO, человека, ответственного как за интеграцию с глобальными процессами цифровизации, так и за бизнес-процессы внутри отдельных предприятий. Для ускорения цифровых преобразований важно вовлекать в совместную деятельность весь топ-менеджмент компании или организации, развивать партнерство на региональном уровне, в том числе, через расширение связей между цифровыми лидерами и налаживание коммуникаций», — отметил Аблайхан Оспанов.