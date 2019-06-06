Объем подключений к IoT в горнодобывающей промышленности достигнет 1,2 млн в 2023 году

Среднегодовые темпы прироста рынка составят 15,5%.

Общая активная установленная база подключенных решений в горнодобывающей промышленности в 2018 году достигла почти 0,6 млн единиц. Наибольший удельный вес в объеме приходится на сегмент подключения оборудования — транспорта и машин, передает Iot.ru.

Сегмент подключения персонала включает в себя различные решения для обеспечения безопасности и производительности. Сегмент мониторинга окружающей среды включает датчики для отслеживания ситуаций в шахтах.

Среднегодовые темпы прироста рынка с 2018 по 2023 гг. составят 15,5%. К 2023 году общая установленная база подключенных решений по добыче полезных ископаемых в этих трех сегментах достигнет 1,2 млн единиц.

В наземном сегменте преобладают модульные горные системы Komatsu, Hitachi Construction Machinery и Caterpillar. Также аналитики выделяют решения Wenco, VIST Group, Newtrax и Mobilaris.