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Зарядные станции для автомобилей Tesla появятся в РК уже в этом году

Илон Маск заверил, что вопрос будет решен и с сервисными центрами.

5 июня 2019 18:05, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество

Илон Маск рассказал о планах открыть зарядные станции и сервисные центры для электромобилей в Казахстане в текущем году. Вопрос об их появлении задал главе Tesla Motors один из пользователей в соцсетях.

Напомним, в марте Илон Маск в рамках презентации нового электромобиля Tesla Model Y заявил, что зарядные станции Supercharger будут строиться по всему миру, включая и Казахстан. Теперь конкретики стало чуть больше, их появление Илон Маск пообещал уже в 2019 году.