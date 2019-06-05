Зарядные станции для автомобилей Tesla появятся в РК уже в этом году

Илон Маск заверил, что вопрос будет решен и с сервисными центрами.

Илон Маск рассказал о планах открыть зарядные станции и сервисные центры для электромобилей в Казахстане в текущем году. Вопрос об их появлении задал главе Tesla Motors один из пользователей в соцсетях.

Напомним, в марте Илон Маск в рамках презентации нового электромобиля Tesla Model Y заявил, что зарядные станции Supercharger будут строиться по всему миру, включая и Казахстан. Теперь конкретики стало чуть больше, их появление Илон Маск пообещал уже в 2019 году.