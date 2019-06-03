В Мангистауской области запустили ветровую электростанцию

Инвестиции в проект составили около 800 млн тенге.

Большая часть средств (86%) в этот проект инвестирована казахстанскими и российскими компаниями и 14% — американскими. Из общей суммы инвестиций 800 млн тенге ушло на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования. Его заказывали в Германии и доставили в Мангистаускую область наземным транспортом. Проект строительства ветровой электростанции мощностью 5 МВт реализовывался на протяжении 2 лет, передает «Курсив».

Строительство началось в ноябре 2017 года. В июне прошлого года он был сдан в эксплуатацию, а затем целый год шли пусконаладочные работы, к которым были привлечены специалисты из Беларуси и Литвы.

«Сегодня первый день коммерческой эксплуатации. Два ветрогенератора рассчитаны на 1,5 МВт каждый и одна турбина — на 2 МВт. Этот инвестиционный проект имеет и социальный эффект. Помимо сохранения экологии и создания рабочих мест (сейчас их 12), ожидается также снижение тарифа на электроэнергию для конечных потребителей примерно на 30%. Мощности этих трех ветрогенераторов фактически покрывают потребности двух ближайших сел», — рассказала директор по развитию ТОО «Бест-групп НС» Гульнара Абитова.

Окончательный возврат вложенных инвестиций ожидают в течение 5-7 лет. Все будет зависеть от силы ветра и количества вырабатываемой электроэнергии. Представители компании-подрядчика отметили, что площадка подбиралась специально с учетом максимальных ветров, что позволит вырабатывать с нее около 7-8 млн кВт/ч. Кроме того, все три ветрогенератора имеют возможность управления ими как с диспетчерского пункта, так и удаленно — из любой точки мира.

«Это просто удаленный мониторинг. Сам ветрогенератор — довольно умная машина, которая оборудована всеми средствами безопасности. Любое критичное состояние — температура, вибрации, повышенная скорость ветра, короткое замыкание, и машина автоматически останавливается без участия человека. Скорость ветра для старта этих машин составляет 2,5 м/с, а скорость выхода на номинальную мощность — 12, 5 м/с», — отметил представитель компании-подрядчика из Беларуси Юрий Кравченко.