Нацбанк планирует жестко ограничить сегмент онлайн-займов

Также планируется ограничить максимальную сумму кредита в пределах 100 тысяч тенге и отказывать в займах тем, у кого ссудная нагрузка уже высока.

Совокупная ссудная задолженность казахстанцев перед финансовыми институтами за год выросла на 15% и составила на конец марта 2019 года 6,2 трлн тг. Как сообщает Finprom, более половины из них приходится на потребительские кредиты без залога, доля которых за год выросла с 50,8% до 54,4%.

Наиболее активный прирост портфеля потребительских кредитов, по словам заместителя председателя правления Национального Банка РК Олега Смолякова, наблюдается в нерегулируемом секторе — онлайн-кредитования, кредитных товариществ и ломбардов.

Удельный вес компаний онлайн-кредитования в структуре выдач розничных кредитов за 2018 год достиг 2,5%. Годом ранее, в 2017-м, эта доля составляла лишь 1,7%. В 2018 году самые высокие показатели удельного веса сервисов онлайн-кредитования наблюдались в марте (4,1%) и мае (3,7%). С июня по октябрь 2018 года доля выдач сервисов онлайн-кредитования варьировалась в пределах 1,9–2,4%. Но уже в феврале–марте текущего года их удельный вес вырос до 3,2–3,4%.

В марте прошлого года Национальный Банк РК инициировал в правительстве предложение об ограничении ставки вознаграждения на рынке компаний онлайн-кредитования, и уже с 16 июля предельные эффективные ставки сервисов онлайн-кредитования составили 100% годовых. До этого они достигали 730% годовых, а в некоторых компаниях — и 900%. Для сравнения: предельные эффективные ставки по кредитам БВУ и МФО составляют 56%.

При этом экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов считает, что предельная ставка в 100% годовых не соблюдается: к процентам по займу, который и вправду не превышает 100%, добавилась комиссия «за обслуживание займа», которая увеличивается пропорционально сроку и сумме онлайн-кредита, что приводит к переплате в 300% годовых. При этом ранее, в марте 2019 года, Нацбанк выразил мнение, что казахстанцев кредитуют по повышенным процентным ставкам.

Национальный Банк РК несколько дней назад предложил расширить периметр регулирования надзорного органа, включив в него всех субъектов кредитования. Кредитная деятельность кредитных товариществ, ломбардов, микрофинансовых организаций, в том числе онлайн-кредиторов, будет определена как микрофинансовая деятельность на базе действующего Закона «О микрофинансовых организациях». Также будут ограничены максимальная сумма кредита и максимальный размер переплаты. Чтобы не увеличивать кредитную нагрузку на казахстанцев, гражданам, у которых есть действующие кредиты, может быть отказано в займе.