Выбраны лучшие разработчики школы программирования Coding Lab

Финалисты защищали свои работы в трех категориях: социальные приложения, игры, программирование.

Компания Samsung наградила лучших разработчиков алматинской школы программирования Coding Lab по итогам учебного сезона 2018-2019. Coding Lab дает возможность приобрести такие навыки, как программирование на языке Java, создание приложений для платформы Android, введение в объектно-ориентированное программирование, алгоритмы и структуры данных языка Java, основы разработки серверной части в мобильных приложениях, основы компьютерной графики и дизайна и т. д.

Всего было презентовано 14 проектов. Финалисты защищали свои работы в трех категориях: социальные приложения, игры, программирование. Они получили гран-при — смартфоны Galaxy A50.

Победу одержали:

— Ерик Серикпай за приложение Komek, позволяющее с легкостью находить нуждающихся и оказывать им помощь

— Дмитрий Павлов за игру Dig & Run

— и Денис Мотин за словарь тагальского языка (программирование).

«Большинство ребят стремятся упростить жизнь людей, поэтому их приложения помогают, например, сравнивать цены в магазинах, осваивать иностранные языки, эффективнее готовиться к ЕНТ, читать книги на мобильных устройствах и т. д.», — отмечают представители Samsung.

Бесплатная школа программирования Coding Lab была открыта компанией Samsung в 2017 году. Стать ее студентами могут учащиеся общеобразовательных школ и колледжей от 14 до 18 лет. Учебный процесс начинается в сентябре и длится до мая. Обучение проходит два раза в неделю по 110 минут в Инновационной академии Samsung расположенной в КазНУ им. аль-Фараби.