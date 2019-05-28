В Самарканде запустили новую систему оплаты общественного транспорта

Подобная технология впервые реализована на территории Узбекистана.

Visa совместно с TezCard и Orient Finans Bank запустили новую систему оплаты общественного транспорта в Самарканде. Теперь владельцы карт с бесконтактным способом оплаты смогут оплатить проезд в общественном транспорте, вне зависимости от страны и банка. Для этого нужно просто приложить карту к терминалу Tezcard, передает Repost.uz.

На текущий момент в Самарканде к системе Tezcard подключено около 500 автобусов и трамваев. Реализация карточек Tezcard осуществляется в 15 точках продаж, расположенных в разных частях города.