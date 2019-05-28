На казахстанский рынок выходят смартфоны vivo

Сегодня компания занимает одно из лидирующих мест по количеству проданных смартфонов в мире.

vivo — глобальная высокотехнологичная компания, занимающая лидирующие позиции в создании инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций. Компания разрабатывает стильные и функциональные гаджеты, аксессуары для них, программное обеспечение и онлайн-сервисы для людей по всему миру. Число пользователей vivo на текущий момент составляет более двухсот миллионов человек.

vivo владеет и управляет R& D центрами в США (Сан-Диего) и Китае (Дунгуань, Шэньчжэнь, Нанкин, Пекин и Ханчжоу). Их деятельность сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, а также на разработке смартфонов следующего поколения.

Все процессы управления и производства vivo соответствуют международным стандартам обеспечения качества и прошли международную сертификацию. Строгая система контроля позволяет потребителям быть на 100% уверенными в качестве продуктов vivo, которое закладывается еще на этапе проектирования.

Сегодня компания занимает одно из лидирующих мест по количеству проданных смартфонов в мире. На протяжении всей истории бренда Vivo стремится быть первой компанией в своей отрасли:

— 2012 — первый в мире смартфон с Hi-Fi чипом;

— 2013 — первый в мире смартфон с 2K-экраном;

— 2014 — самый тонкий в мире смартфон Vivo X5Max c толщиной корпуса всего 4,75 миллиметра;

— 2014 — Vivo первой применила оптическую стабилизацию в камере смартфона, открыв новую страницу мобильной фотографии;

— 2016 — Vivo выпустила первый смартфон с селфи-камерой на 20 мегапикселей;

— 2017 — Vivo представила первую селфи-камеру в смартфоне с разрешением 24 мегапикселя;

— 2018 — Vivo стала первой компанией, запустившей в продажу смартфон с технологией сканирования отпечатков пальцев на дисплее.

В Казахстане будет действовать сеть авторизированных сервисных центров vivo, которая постоянно расширяется, включая все новые регионы. Центры будут представлены во всех крупных городах Казахстана. При повреждении или поломке комплектующих или некорректной работе ПО проверка устройства, замена комплектующих или обновление системы осуществляются бесплатно в течение гарантийного срока.

Более подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте компании. Совсем скоро смартфоны vivo поступят в продажу в Казахстане!