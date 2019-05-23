Wonderware активизируется в Казахстане

Компания является одним из лидеров рынка программных решений для управления операциями в режиме реального времени.

Wonderware является брендом программного обеспечения компании AVEVA — глобального поставщика инженерного и промышленного программного обеспечения. По словам Константина Шитова, руководителя направления партнерских продаж в России, СНГ и Юго-Восточной Европе, сейчас много говорят о цифровизации, трансформации, Индустрии 4.0. «В этой истории самое важное — сделать активы эффективнее. Другими словами, наши заказчики хотят видеть процессы более детальными», — говорит он на конференции Wonderware Kazakhstan 2019 в Алматы.

«Все говорят о том, что рынок изменился — мы стали жить быстрее, та скорость, с которой мы получаем информацию, просто невероятная. И поколенческий сдвиг, который мы наблюдаем, он заметен уже и в промышленности, приводя к росту рисков на предприятии — текучесть кадров высокая», — продолжает Константин Шитов. По мнению эксперта, здесь есть два варианта: либо повысить автоматизацию и снизить зависимость от компетенций, либо взращивать «джедаев» производства. К сожалению, молодежь сейчас не рассматривает долговременные цели, связанные с одним предприятием. Таким образом, «джедаи» — это уходящий архетип на производстве, и этот факт оставляет только один путь — автоматизация.

Сегодня на производстве «играют» те же тренды, которые мы видим в большом ИТ — облака, Big Data, аналитика данных, Искусственный интеллект, Машинное обучение и т.д. «Но, говоря о промышленности, сегодня вектор идет в сторону т.н. “цифровых двойников”. Если просто, то это некий физический объект, который описан математикой. И это и есть большая добавленная стоимость для любого предприятия: если у вас есть цифровое описание и цифровой двойник вашей реальной системы, то вы можете делать анализ в самых разных плоскостях», — поясняет Константин Шитов. Говоря об анализе, эксперт подразумевает не только анализ конкретного объекта — цифровой двойник позволяет видеть взаимодействие и риски через упомянутый анализ. Но, судя по всему, в Wonderware пошли дальше и говорят уже не только о цифровом двойнике, а в более широком понимании — о цифровом активе.

«Что это есть, “цифровой актив”? Это цифровой объект, его описание, его функциональность, его роль на предприятии, то, каким образом он взаимодействует с другими объектами», — детализирует Константин, добавляя, что одна из самых важных проблем в новой парадигме — это управление изменениями. Изменения — это очень дорого и лучшие умы, по словам эксперта, ломают головы над тем, чтобы создавать какие-то наследуемые модели, паттерны. Решить эту задачу и найти алгоритмы и системные подходы для любого предприятия, судя по всему, в Wonderware получилось. И в этом случае, процесс создания цифрового двойника значительно упрощается. Квинтэссенция всего этого сложного процесса, повторим, это максимальная утилизация оборудования, активов. И, конечно, предикативный анализ — внезапный выход из строя оборудования на крупном предприятии грозит многомиллионными убытками. Даже термин появился, который описывает эту модель — риск-ориентированное обслуживание. Чуть позже специалисты Wonderware, доказывая эффективность этого подхода, приведут реальный кейс — благодаря предикативному подходу на одном из предприятий планово произвели ремонт турбины. Если бы она вышла из строя внезапно, то убытки предприятия исчислялись бы десятками миллионов долларов.

С кейсами у компании все хорошо. Один из проектов — Норильский никель. По словам Сергея Цветкова, директора по развитию Wonderware в России и странах СНГ, главная идея трансформации на этом предприятии — почасовое планирование. «Что раньше было невозможно в виду отсутствия данных. Нет, данные все-таки были, ведь уровень автоматизации довольно высок. Но все это интегрировалось в какие-то самописные системы», — раскрывает детали он. Если в двух словах — была создана информационная система и система диспетчеризации. Интересно, что позже, оценив значимость проекта, руководство «Норникеля» приняло решение признать проект базовым со всеми вытекающими статусами для него. Кстати, на Международной конференции X-Change 2019 Conference в Южной Африке он получил первую премию в номинации «Лучшая стратегия цифровой трансформации».