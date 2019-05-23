Казахстанские фермеры пойдут в интернет
Министерство национальной экономики будет договариваться с международными торговыми площадками о продаже казахстанских товаров.
До 2023 года на мировом рынке в электронной торговле продуктами питания и сельхозтоварами ожидается рост на 20% ежегодно. Министерство национальной экономики говорит о необходимости использования этого потенциала для отечественных сельхозпроизводителей. МНЭ намерено стимулировать развитие электронной коммерции в сегменте сельскохозяйственных товаров, о чем рассказала Айжан Бижанова, директор департамента по развитию торговли Министерства национальной экономики РК, на круглом столе «Будущее e-commerce в Казахстане — совпадают ли цели регулятора и бизнеса?» в Алматы.
МНЭ планирует сделать акцент на развитие торговли на селе. В частности, фермеры и частные хозяйства смогут представлять свою продукцию в интернете, в том числе, и на международных площадках, таких как TaoBao.
«В Казахстане на долю продуктов питания и сельхозпродукцию приходится всего 4% (15,4 млрд тг.). Поэтому нам есть, куда развиваться. Мы будем договариваться с площадками, чтобы непосредственно население знало, что мы выращиваем качественную органическую продукцию, которую в мире могут попробовать», — отметила Айжан Бижанова.
Таким образом, у мелких продавцов и производителей появится возможность выйти на мировые рынки, что, в конечном счете, будет способствовать развитию торговли на селе.
Структура рынка электронной торговли в Казахстане выглядит сегодня следующим образом:
Товары
— косметика 15%
— одежда 14%
— бытовые приборы, электроника 11%
— обувь 10%
— строительные материалы 10%
— компьютеры 9%
— телефоны 5%
— продукты питания 4%
— книги 2%
— прочее 10%
Услуги
— авиабилеты 59,5%
— ж/д билеты 13,4%
— оплата коммунальных услуг 10,5%
— билеты в кино 9,9%
— купоны на скидки 7,3%.