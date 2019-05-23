Казахстанские фермеры пойдут в интернет

Министерство национальной экономики будет договариваться с международными торговыми площадками о продаже казахстанских товаров.

До 2023 года на мировом рынке в электронной торговле продуктами питания и сельхозтоварами ожидается рост на 20% ежегодно. Министерство национальной экономики говорит о необходимости использования этого потенциала для отечественных сельхозпроизводителей. МНЭ намерено стимулировать развитие электронной коммерции в сегменте сельскохозяйственных товаров, о чем рассказала Айжан Бижанова, директор департамента по развитию торговли Министерства национальной экономики РК, на круглом столе «Будущее e-commerce в Казахстане — совпадают ли цели регулятора и бизнеса?» в Алматы.

МНЭ планирует сделать акцент на развитие торговли на селе. В частности, фермеры и частные хозяйства смогут представлять свою продукцию в интернете, в том числе, и на международных площадках, таких как TaoBao.

«В Казахстане на долю продуктов питания и сельхозпродукцию приходится всего 4% (15,4 млрд тг.). Поэтому нам есть, куда развиваться. Мы будем договариваться с площадками, чтобы непосредственно население знало, что мы выращиваем качественную органическую продукцию, которую в мире могут попробовать», — отметила Айжан Бижанова.

Таким образом, у мелких продавцов и производителей появится возможность выйти на мировые рынки, что, в конечном счете, будет способствовать развитию торговли на селе.

Структура рынка электронной торговли в Казахстане выглядит сегодня следующим образом:

Товары

— косметика 15%

— одежда 14%

— бытовые приборы, электроника 11%

— обувь 10%

— строительные материалы 10%

— компьютеры 9%

— телефоны 5%

— продукты питания 4%

— книги 2%

— прочее 10%

Услуги

— авиабилеты 59,5%

— ж/д билеты 13,4%

— оплата коммунальных услуг 10,5%

— билеты в кино 9,9%

— купоны на скидки 7,3%.