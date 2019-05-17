Казахстан и Южная Корея усиливают сотрудничество в цифровой сфере

Некоторые технологии будут внедрены уже в этом году в рамках программы «Цифровой Казахстан».

Казахстан и Южная Корея обменялись опытом цифровизации в ходе семинара, организованного астанинским хабом в сфере госслужбы. Корея занимает второе место в мире по уровню развития электронного правительства. Казахстан по этому показателю входит в тридцатку лидеров. А в прошлом месяце южнокорейцы продвинулись еще дальше, получили доступ к связи 5G. Это позволит, например, увеличить число дистанционных медицинских операций, передает Kazakh-tv.kz.

«Казахстан имеет очень большую территорию. Поэтому есть нехватка квалифицированных врачей в регионах. В Республике Корея территория маленькая, но есть такие же проблемы. В отдаленных регионах не хватает хороших врачей. Поэтому, используя 5G, мы можем провести дистанционную медицинскую операцию», — отметил Филипп Ли, представитель министерства общественной администрации и безопасности Республики Корея.

В международном аэропорту Инчхон в этом году запущена биометрическая технология распознавания лиц. Она позволяет сесть на самолет без паспорта и посадочного талона. Казахстанскую делегацию познакомили с этой и другими инновационными системами. Благодаря системе таможенные процедуры значительно ускорились. Технологию можно внедрить в любой другой стране, в том числе и в Казахстане. Она соответствует международным требованиям. В целом, некоторые технологии будут внедрены уже в этом году в рамках программы «Цифровой Казахстан».

«Это умные перекрестки, которые уже автоматически в зависимости от количества машин в пробке, переключают те или иные сигналы светофора, умные остановки, которые говорят, в какое время придут автобусы. У нас уже практически во всех городах начинается внедрение Smart City», — добавил Аблайхан Оспанов, вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Отмечается, что электронное правительство Казахстана развивалось по модели Южной Кореи. Сотрудничество будет продолжено. По итогам недавних переговоров Глав двух государств все самые современные технологии будут представлены в казахстанско-корейском международном IT-центре Нур-Султана.