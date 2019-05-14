ОБСЕ призывает власти Таджикистана прекратить блокировку сайтов

В течение последних десяти дней большинство приложений для социальных сетей и мессенджеров периодически блокировались.

7 мая представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир призвал власти Таджикистана восстановить доступ к многочисленным веб-ресурсам, включая онлайн-СМИ, социальные платформы и службы Google в стране, передает CA-NEWS.

«Я обращаюсь к властям с призывом предоставить гражданам полный и неограниченный доступ к новостным интернет-СМИ, как национальным, так и международным, а также социальным платформам и поисковым системам. Не может быть свободы выражения мнений и свободы информации без беспрепятственного доступа в интернет», — сказал Дезир.