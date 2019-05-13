KazTransCom и Транстелеком выходят из проекта TASIM

Телекоммуникационные операторы проработали шаги по развитию альтернативного пути решения ТрансКаспийского Цифрового Коридора.

АО «KazTransCom» и АО «Транстелеком» выходят из проекта TASIM, («Трансевразийская суперинформационная магистраль»), инициированного и обсуждаемого с 2008 года. Причиной выхода стороны назвали длительное подписание соглашения странами участницами, что затягивает сроки реализации проекта и сказывается на эффективности достижения стратегических целей, поставленных в Послании Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Для реализации нового проекта в конце 2018 года компании АО «KazTransCom» и АО «Транстелеком» проработали шаги по развитию альтернативного пути решения ТрансКаспийского Цифрового Коридора. Были достигнуты договоренности с азербайджанской компанией, магистральным интернет-провайдером ООО «АzerTelecom», являющейся дочерней компанией первого мобильного оператора Азербайджана «Bakcell». В конце 2018 года стороны подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве ТрансКаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для создания цифрового телекоммуникационного коридора Европа-Азия. А в начале 2019 года KazTransCom, Транстелеком и АzerTelecom подписали совместный договор по строительству ТрансКаспийской магистрали.

19 марта 2019 года было подписано межправительственное соглашение между Казахстаном и Азербайджаном «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан — Казахстан операторами связи Азербайджанской Республики и Республики Казахстан». Проект предполагает строительство ТрансКаспийской магистрали, общей протяженностью 380-400 км. Срок завершения строительства конец 2022 года.