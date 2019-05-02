Правила выписки электронных счетов-фактур в РК

В рамках документооборота выписка и просмотр ЭСФ в ИС ЭСФ производится налогоплательщиками, зарегистрированными в качестве участника ИС ЭСФ.

Первый заместитель премьер-министра РК — министра финансов РК приказом от 22 апреля 2019 года утвердил правила выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

Налогоплательщики осуществляют выписку ЭСФ в порядке, установленном разделом 10 налогового кодекса и настоящими правилами, а также нормативными правовыми актами, принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных РК. В рамках документооборота выписка (отправка) и просмотр ЭСФ в ИС ЭСФ производится налогоплательщиками, зарегистрированными в качестве участника ИС ЭСФ. Контроль перемещения товаров в модуле осуществляется в автоматическом режиме посредством его наполнения товарами, заявленными (задекларированными) налогоплательщиком, и их списания.

При регистрации в ИС ЭСФ участнику ИС ЭСФ присваиваются следующие статусы: физическое лицо; индивидуальный предприниматель либо лицо, занимающееся частной практикой; юридическое лицо (структурное подразделение юридического лица).

Регистрация юридического лица в качестве участника ИС ЭСФ производится исключительно руководителем юридического лица, который назначается по решению учредителя или на основании принятого решения о назначении руководителя в структурное подразделение. В случае если физическое лицо является руководителем юридического лица, данная информация подтверждается сведениями из регистрационной базы органов государственных доходов.

Участник ИС ЭСФ, зарегистрированный под статусом «физическое лицо», не выписывает ЭСФ, за исключением случая, когда такое физическое лицо является работником участника ИС ЭСФ — юридического лица, индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой. Регистрация по каждому статусу производится на основании подписанного отдельного соглашения об использовании информационной системы электронных счетов-фактур. Соглашение заверяется ЭЦП налогоплательщика.

Для авторизации участников ИС ЭСФ и заверения электронных документов в системе ИС ЭСФ применяется регистрационное свидетельство в электронной форме Национального удостоверяющего центра РК.

Подписание за юридическое лицо соглашения производится с использованием двух ЭЦП, выданных руководителю юридического лица. При этом у руководителя имеется ЭЦП, выданная как физическому лицу, и ЭЦП, выданная как юридическому лицу, в которой содержится ИИН руководителя данного юридического лица.

Руководитель юридического лица на основании доверенности, составляемой в электронной форме, определяет уполномоченное физическое лицо, в том числе работника структурного подразделения такого юридического лица, для работы в ИС ЭСФ, а также поверенного (оператора). При этом руководитель юридического лица наделяет уполномоченное физическое лицо или поверенного правами, позволяющими осуществлять операции в процессе документооборота в ИС ЭСФ от имени такого юридического лица, с указанием срока действия таких прав.

Руководитель юридического лица корректирует предоставленные уполномоченному физическому лицу или поверенному права либо лишает этих прав. Он также осуществляет контроль за актуальностью перечня уполномоченных физических лиц или поверенного (оператора) и предоставленных им прав на выполнение действий от имени юридического лица.

Индивидуальный предприниматель либо лицо, занимающееся частной практикой, на основании доверенности, составляемой в электронной форме, определяет уполномоченное физическое лицо для работы в ИС ЭСФ. При этом индивидуальный предприниматель либо лицо, занимающееся частной практикой, наделяет уполномоченное физическое лицо правами, позволяющими осуществлять операции в процессе документооборота в ИС ЭСФ в пределах возможности создания, просмотра и распечатки ЭСФ, без права заверения ЭСФ, с указанием срока действия таких прав.

В процессе документооборота в ИС ЭСФ выполняются следующие операции:

— создание ЭСФ — заполнение формы в соответствии с требованиями, установленными статьями 412 налогового кодекса и настоящими правилами;

— заверение счета-фактуры в электронной форме — подписание ЭСФ ЭЦП;

— отправка ЭСФ — отправка созданного и заверенного ЭСФ для осуществления проверки на соответствие требованиям настоящих правил;

— обработка ЭСФ — процесс осуществления проверки на соответствие требованиям настоящих правил;

— регистрация ЭСФ — процедура присвоения уникального регистрационного номера ИС ЭСФ. Регистрация ЭСФ производится в случае отсутствия ошибок в процессе обработки;

— выписка ЭСФ — создание ЭСФ, выписанного в соответствии с требованиями, установленными статьями 412 и 413 налогового кодекса и настоящими правилами, и заверенного ЭЦП с присвоенным ИС ЭСФ уникальным регистрационным номером;

— получение ЭСФ — доставка ЭСФ, зарегистрированного в ИС ЭСФ, от поставщика товаров, работ, услуг к получателю товаров, работ, услуг;

— просмотр ЭСФ — отображение зарегистрированного ЭСФ;

— передача ЭСФ — доставка импортированного ЭСФ от поставщика товаров, работ, услуг к получателю товаров, работ, услуг;

— отзыв ЭСФ — признание ЭСФ недействительным;

— отклонение ЭСФ — отклонение получателем товаров, работ, услуг действия поставщика по выписке исправленного или дополнительного ЭСФ, либо по отзыву ранее выписанного ЭСФ;

— прием счета-фактуры в электронной форме — импорт документа из других учетных систем налогоплательщика для обработки и регистрации средствами ИС ЭСФ;

— экспорт ЭСФ — сохранение зарегистрированного ЭСФ из ИС ЭСФ, в том числе передача в другие учетные системы.

При осуществлении данных операций ЭСФ приобретает следующие статусы:

— «Не просмотрен» — ЭСФ, выписанный в соответствии с требованиями, установленными статьей 412 налогового кодекса и настоящими правилами, заверенный ЭЦП, с присвоенным уникальным регистрационным номером, но не просмотренный получателем товаров, работ, услуг;

— «Доставлен» — ЭСФ, выписанный в соответствии с требованиями, установленными статьей 412 налогового кодекса и настоящими правилами, заверенный ЭЦП, с присвоенным уникальным регистрационным номером, просмотренный получателем товаров, работ, услуг;

— «Аннулирован» — ЭСФ, аннулированный поставщиком товаров, работ, услуг, с обязательной выпиской исправленного ЭСФ;

— «Отозван — ЭСФ, отозванный поставщиком товаров, работ, услуг;

— «Черновик» — частично заполненный, редактируемый документ, не отправленный получателю товаров, работ, услуг;

— «Импортированный» — ЭСФ, загруженный в ИС ЭСФ из учетных систем налогоплательщика, по которому проведена проверка на соответствие требованиям настоящих правил, но не отправленный получателю товаров, работ, услуг;

— «Ошибочный» — ЭСФ, не прошедший проверку на соответствие требованиям настоящих правил и не отправленный получателю товаров, работ, услуг;

— «Отклоненный» — ЭСФ, отклоненный получателем товаров, работ, услуг.

В случае выписки счета-фактуры посредством ИС ЭСФ оригиналом (подлинником) ЭСФ является электронный документ, содержащийся в ИС ЭСФ. В печатной форме ЭСФ допускаются отличия от электронной (экранной) версии ЭСФ. В печатной форме ЭСФ отражаются заполненные поставщиком реквизиты.

Участник ИС ЭСФ в целях документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, использует следующие приложения ИС ЭСФ:

— Web-приложение — позволяющее осуществлять работу в ИС ЭСФ в режиме on-line;

— API-интерфейс — позволяющее внешним учетным системам выполнять в ИС ЭСФ все операции, предусмотренные бизнес-процессами в Web-приложении и desktop-приложении, путем интеграции ИС ЭСФ с учетными системами участников ИС ЭСФ.

ИС ЭСФ позволяет, в том числе, осуществлять:

— прием счетов-фактур, выписанных в учетных системах налогоплательщика, после их проверки на соответствие требованиям, установленным настоящими правилами;

— обмен сообщениями между участниками ИС ЭСФ в ИС ЭСФ.

ЭСФ выписывается в национальной валюте РК, за исключением случаев, при которых возможно указание в иностранной валюте:

— по сделкам (операциям), заключенным (совершенным) в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции;

— по сделкам по реализации товаров на экспорт, облагаемым по нулевой ставке НДС;

— по оборотам по реализации услуг по международным перевозкам, облагаемым по нулевой ставке НДС;

— по оборотам по реализации, облагаемым по нулевой ставке НДС.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.