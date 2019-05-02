Авторы лучшего UI/UX дизайна для Onlinebank Halyk «унесли» 2 миллиона

Команды в течение недели работали над улучшением пользовательского опыта (User Experience) совершения платежей в крупнейшем интернет-банкинге для юридических лиц — Onlinebank от Halyk Bank.

За призовой фонд в $10 тысяч в «продуктоне», организованном Halyk Bank, сошлись команды из известных стартапов, а также представители лидеров e-commerce Казахстана. В частности, из Aviata.Chocotravel, Kolesa.kz/Krisha.kz, Arbuz.kz, DAR и BTS Digital. Главная задача заключалась в переосмыслении платежного опыта и удобства совершения платежей в Onlinebank.

Конкурс проходил в довольно нестандартном для подобных мероприятий формате ProductOn. Команды сначала в течение недели занимались исследованиями потребностей и проблем клиентов с очень глубоким погружением, и только потом детально прорабатывали решения выявленных проблем в течение четырех дней. Это сильно отличает формат от большинства подобных мероприятий, где «на все про все» отводится 1-2 дня, и отсутствует возможность точечного анализа задачи. В первые несколько дней команды проводили реальный опрос представителей целевой аудитории и стейкхолдеров — бизнес-владельцев продукта, изучали решения конкурентов (Benchmark Analysis), строили User Stories и Customer Journey Maps.

«Мы хотели, чтобы это было что-то реально стоящее и полезное для клиентов банков, поэтому пригласили самых крутых специалистов, из 40 команд отобрали 10… Лучшие решения мы планируем имплементировать в наш сервис», — сказала Гульсум Душатова, директор департамента транзакционных услуг Halyk Bank.

Итак, третье место и чек на 750 тысяч тенге «взяла» команда D. Капитан команды, Айдана Даулбаева из Arbuz.kz, комментируя достижение, говорит: «Наш подход — это полноценный продукт, не какие-то отдельные элементы, не решение каких-то разовых трудностей, которые возникают у пользователя, а именно весь продукт — улучшение опыта пользователя. В качестве концепции мы взяли идею доставки платежей. Ведь онлайн-банк — это не просто сайт в интернете, пусть и финансовый, это настоящая служба, которая доставляет ваши деньги той компании, с которой вы сотрудничаете. И основываясь на этой идее, мы и работали над интерфейсом банка. Если это касается, к примеру, создания платежа, то мы думали о том, как сделать платеж максимально удобным — чтобы бухгалтер, который заполняет форму, мог ввести данные максимально быстро и видеть все этапы его прохождения».

Второе место и миллион тенге получила команда G (Aviata, Chocotravel). Зарина Байтасова, комментируя подходы, которые использовала команда, говорит: «Мы работали больше над решением конкретных проблем, над фундаментальными вещами, которые, на наш взгляд, очень критичны для сервиса».

Ну, а первое место и чек на два миллиона тенге получила команда J (Kolesa.kz). Капитан команды Дария Мухамеджанова, комментируя стратегию своей команды, говорит так: «Мы старались не распыляться — у нас была главная цель, была задача, и нужно было найти оптимальное ее решение. Что еще хорошо — в команде собрались участники с разными, но сильными компетенциями. И это сработало».

Проект, предложенный победителем, был наиболее высоко оценен жюри, в состав которого пригласили реальных клиентов банка — 7 бухгалтеров различных казахстанских компаний, постоянно пользующихся решениями Onlinebank Halyk. Кроме них были и два международных специалиста — Филип Матта из швейцарского банка UBS, а также Сергей Красотин, арт-директор HumbleTeam, Чехия.

Гульсум Душатова, комментируя итоги конкурса, заметила: «У нас есть план, и мы движемся по нему с точки зрения развития продукта. Но здесь мы хотели бы взглянуть на интерфейс как бы с другой стороны — со стороны потребителя. И формат ProductOn оказался очень подходящим для этого». По ее словам, достаточно интересными были фокус-группы, когда конкурсанты говорили об интерфейсе, а сотрудники банка в другой комнате могли все это слышать. Конечный результат — это, в том числе, и прототипы интерфейсов. Такие, которые могли бы существенно разгрузить бухгалтеров и руководителей бизнеса от ненужных контактов с поддержкой. «В результате мы могли бы существенно высвободить наш саппорт, направив эти силы для решения других задач», — поясняет она. В целом, директор департамента транзакционных услуг довольно высоко оценивает опыт ProductOn: «Формат оказался очень эффективным — мы сами получили интересный опыт. Вообще удивительно, как одно и то же техзадание может решаться командами настолько индивидуально». Самые яркие идеи прототипов в банке намерены использовать в реальном сервисе. Не исключает Гульсум Душатова и масштабирование идеи ProductOn: «Думаю, что он был бы интересен и для других продуктов банка».