Лучшие цифровые стартапы Enactus получат гранты от Beeline

Озвучены результаты конкурса студенческих Digital-проектов «Делаем интернет лучше».

Победители были названы на церемонии закрытия Национального Кубка Enactus, прошедшего в Алматы 22–23 апреля. Всего на участие в конкурсе поступило более 60 проектов, 12 из которых были допущены к защите. Каждый проект получил обратную связь от экспертов Beeline с целью доработки и улучшения.

«Сегодня мир немыслим без Digital-инструментов. И наша компания активно поддерживает молодежь, стремящуюся реализовать свои идеи и таланты. Конкурс проводится второй год, и хочется отметить возросший уровень поступивших заявок, а также вовлечение в него уже большего количества ВУЗов. Поздравляю победителей и желаю им и всем участникам нашего соревнования успешного развития проектов и их достойной реализации», — говорит Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан.

Победителями конкурса стали следующие команды:

— 3 место и 250 000 тенге получил проект UAV controller Казахского Национального Аграрного университета: технология, с помощью которой можно вести количественный учет и контроль расположения крупнорогатого скота и контроль использования пастбищ.

— 2 место и 500 000 тенге за проект Otterly получила команда Карагандинского Национального Технического университета: мобильная платформа, предоставляющая скидки в ресторанах и кафе в режиме реального времени с анализом текущего спроса.

— 1 место и 1 000 000 тенге получил проект WMN+ Медицинского университета Астаны: платформа для женщин, помогающая укрепить репродуктивное здоровье, с возможностью онлайн-консультаций от лучших врачей.

«Enactus формирует поколение предпринимателей, использующих инновации, и со студенческой скамьи помогает молодежи строить свой бизнес. Благодаря тесному сотрудничеству с бизнес-партнерами нам удалось сформировать качественную систему обучения предпринимательству, лидерству и самостоятельности. Самой актуальной сегодня является тема IT, и мы очень благодарны Beeline за то, что компания поддерживает развитие этого направления среди молодежи и вдохновляет ее на создание технологичных стартапов», — прокомментировала итоги Альбина Ержанова, президент Enactus Казахстан.