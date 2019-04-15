Полицейские Алматы будут получать ориентировки через планшеты

Административные протоколы уже составляются в электронном формате.

О внедрении цифровых технологий в работу полицейских рассказал начальник ДП Алматы Серик Кудебаев. В городе установлены видеокамеры, благодаря которым стражам порядка намного легче искать злоумышленников и раскрывать преступления. Но не одними камерами и видеорегистраторами ограничивается цифровизация работы полиции. Новые технологии внедряются в уголовное, административное производство и работу патрулей, передает Zakon.kz.

В настоящее время работает единый реестр административных производств.

«На планшеты, если мы туда вводим ИИН, выводится информация о человеке и его нарушения, если они были. Раньше занимало это около 20-30 минут, теперь заполнение одного протокола занимает около 5 минут. Если мы вводим ИИН, и даже не заполнен протокол, это автоматически передается в центр обработки информации. Тем самым мы все коррупционные риски хотим искоренить, — рассказал Серик Кудебаев.

В целях сокращения времени на передачу информации каждому патрульному наряду в Алматы для моментального достоверного информирования устанавливают мобильное приложение «Ориентировка».

«Если раньше по рации сообщали, сотрудник должен был записать информацию на бумагу, терялось время, возможно, он в это время находится за рулем, то в настоящее время эти планшеты мы в пилотном варианте проверяем, все ориентировки будут по городу передаваться и сотрудник может любую информацию открыть и посмотреть. Внедрение проекта позволит обеспечить оперативный доступ и поиск информации о разыскиваемых лицах и транспортных средствах», — пояснил Серик Кудебаев.

В целях внедрения цифровых технологий в уголовный процесс и выполнения задач департамент реализует проект электронное уголовное дело. Цифровизация позволяет облегчить работу следователей и дознавателей, не допускать фактов фальсификации материалов уголовного дела, исключает риски совершения коррупционных правонарушений.

«Для реализации проекта закуплено 375 комплектов компьютерной техники (мониторы, процессоры и другое). В 2018 году в электронном формате расследовали 280 уголовных дел, из которых окончено производство по 197. В настоящее время в электронном формате расследуется свыше 3000 уголовных дел. Полностью провели обучение наших сотрудников, технику установили», — резюмировал начальник Департамента полиции Алматы.