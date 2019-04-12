В России к 2030 году рост ВВП на 50% будет связан с «цифрой»

Такой прогноз содержится в докладе Высшей школы экономики.

По оценкам экспертов Высшей школы экономики, рост ВВП к 2030 году будет более чем на 50% связан с цифровыми технологиями (1,47% из 2,75% ежегодного прироста ВВП). Наибольший эффект от цифровизации ожидается в наукоемких секторах сферы услуг и высокотехнологичных отраслях промышленности, передает МНИАП.РФ.

Развитие цифровой экономики потребует как увеличения инвестиций в инновации, так и комплексной модернизации инфраструктуры практически всех секторов экономики.