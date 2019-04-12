Количество подключенных устройств для умных зданий к 2022 году достигнет 483 млн

Среднегодовые темпы прироста рынка сохранятся на уровне 33%.

На конец 2018 года установленная база датчиков, исполнительных механизмов, модулей, шлюзов и других подключенных устройств, используемых в умных подключенных зданиях, составило 151 млн. Порядка 4,5 млн девайсов подключалось через сети мобильной связи, передает Iot.ru со ссылкой на отчет Berg Insight.

Среднегодовые темпы прироста рынка до 2022 года сохранятся на уровне 33%. К этому времени количество подключенных устройств достигнет 483 млн. К 2022 году объем таких соединений достигнет 19,4 млн. Выручка в сегменте по итогам 2018 года достигла 1,2 млрд долларов. К 2022 году объем выручки при среднегодовых темпах прироста в 21% составит 2,7 млрд долларов.

Лидерами рынка аналитики называют Assa Abloy, Avigilon, AMAG Technology, HID Global, Comark, Tyco, Albireo Energy, Cimetrics, Delta Controls, ENGIE Insight, Silvair, KONE, Otis, Schindler, ThyssenKrupp, ABB, Honeywell, Johnson Controls, Schneider Electric, Siemens и United Technologies.