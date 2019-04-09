Российские мобильные операторы выступили против eSIM

ФСБ их позицию поддержала.

Российские мобильные операторы МТС, МегаФон и ВымпелКом на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSIM) выступили против внедрения этой технологии в России. Как рассказали источники на телекоммуникационном рынке, с ними согласился представитель Центра защиты информации и специальной связи Федеральной службы безопасности. В ведомстве объясняют свою позицию сложностями с применением отечественной криптографии в этом продукте, сообщает РИА Новости.

Что касается операторов связи, то они обеспокоены тем, что внедрение технологии приведет к обострению конкуренции и сокращению выручки.

«eSIM избавляет операторов от необходимости открывать салоны связи и продавать физические SIM-карты. Это увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов и снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров», — подчеркнул источник.

Топ-менеджер другого оператора уточнил, что eSIM позволит зарубежным компаниям «поставлять смартфоны и другие устройства уже со своими контрактами на связь», что может привести к оттоку денег из России за рубеж. Другой источник добавил, что внедрение eSIM может привести к ценовым войнам между телекоммуникационными компаниями, так как абоненты легко смогут менять оператора.

«В итоге операторы потеряют значительную часть денежных потоков, а цены на связь в России и так одни из самых низких в мире», — отметил он.

В пресс-службе «МегаФона» подчеркнули, что «в коммерческое внедрение eSIM выводить рано, так как требуются решения по ряду вопросов».

По мнению замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, решение вопросов безопасности по работе eSIM в России должно быть первоочередной задачей перед внедрением этой технологии.