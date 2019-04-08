В Южной Корее и США заработали коммерческие сети 5G

Компании опередили анонсированные сроки в борьбе за первое место в гонке по развертывание новейшей беспроводной технологии связи.

Три сотовых оператора Южной Кореи и крупнейшая американская телекоммуникационная компания Verizon Communications запустили коммерческие сети 5G, опередив анонсированные сроки в борьбе за первое место в гонке по развертывание новейшей беспроводной технологии связи. Южнокорейские SK Telecom, KT и LG Uplus запустили сети 5G, охватывающие всю страну, в 23:00 по местному времени 3 апреля. Verizon в тот же день запустила сеть в Чикаго и Миннеаполисе, первых двух из 30 городов, где компания планирует развернуть 5G в этом году, передает Iot.ru.

Первоначально запуск 5G в Южной Корее был назначен на 5 апреля, а в США — на 11 апреля. Страны стремятся выйти на рынок 5G, надеясь, что эта технология будет способствовать прорыву в таких областях, как интеллектуальные города и автономные автомобили. 5G может предложить в 20-100 раз более высокую скорость передачи данных, чем сети 4G, и более эффективную поддержку искусственного интеллекта и виртуальной реальности с низкой задержкой.