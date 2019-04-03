Министр здравоохранения раскритиковал цифровизацию на селе

Многие организации здравоохранения ниже районного уровня до сих пор остаются без интернета.

На заседании правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о процессах цифровизации в медицинских учреждениях. Как он отметил, для полномасштабного запуска процессов цифровизации необходимо обеспечить организации здравоохранения необходимой IT-инфраструктурой, передает Zakon.kz.

По итогам 2018 года оснащение компьютерной техникой организаций здравоохранения по Казахстану составило 95,1%, обеспечены доступом к сети интернет и медицинскими информационными системами 100% организаций в городах и районных центрах.

«В тоже время, ниже районного уровня в большинстве регионов организации здравоохранения остаются без интернета. Например, в Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях охват интернетом составляет менее 40%», — сообщил глава ведомства.

По его словам, в 99% организаций здравоохранения внедрены безбумажное ведение медицинской документации, более 2 млн человек используют мобильные приложения для пациентов.

«В результате цифровизации визиты в поликлинику сокращены в два раза, живые очереди снизились на 60%. К сожалению, во многих регионах работа по цифровизации сельских объектов здравоохранения недостаточна, проходит формально. Прошу уделить этому внимание, с целью своевременного выполнения поручения Елбасы о переходе до конца этого года повсеместно на безбумажный формат работы в здравоохранении», — обратился Биртанов к акимам областей.