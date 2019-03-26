Поставки серверов в России выросли на 1,5%

При этом в денежном выражении объемы поставок показали увеличение на 24,3%.

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в четвертом квартале 2018 года на российский рынок было поставлено 38 651 серверов всех типов на общую сумму 320,91 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поставленных серверов выросло на 1,5%, тогда как объем поставок в денежном выражении увеличился на 24,3%.

Квартальные поставки серверов стандартной х86 архитектуры заняли 99,4% в количественном выражении. В денежном выражении серверы х86 составили долю в 92,8%, показав рост на 38,6% по отношению к IV кварталу 2017 года. Поставки RISC-систем выросли по сравнению с III кварталом как в количественном, так и денежном выражении — на 72,7% и 46% соответственно.

По итогам квартала первая тройка поставщиков остается неизменной. В нее входят — Hewlett Packard Enterprise, сохраняющая лидирующую позицию в сегменте серверных решений, за которой следуют Huawei и Dell EMC, которые продемонстрировали, как и в предыдущем квартале, серьезные темпы роста поставок. ODM-поставщики продолжили поставки и остаются в пятерке крупнейших поставщиков квартала в количественном выражении. Сегмент отечественных производителей сохранил устойчивый рост.

«В IV квартале рынок продолжил укрепляться. Корпоративный сегмент является локомотивом роста. Возрос спрос на высокопроизводительные системы. Крупные компании практически всех отраслей продолжают инвестиции как в модернизацию инфраструктуры, так и в реализацию новых инициатив. Рост рынка в денежном выражении является тому подтверждением», — сообщил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.