На 25,6% выросли поставки внешних СХД в РФ

На рынке пока лидируют международные производители, но и российские наращивают темпы роста.

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в четвертом квартале 2018 года на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму 152,44 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в денежном выражении составил 25,6%.

По итогам квартала, на рынке лидируют международные производители Huawei, Dell EMC и HPE (с долями в денежном выражении 22,7%, 17,2% и 17,1% соответственно). Они удерживают лидерство и в поставках систем на базе флэш-памяти. Российские производители также наращивают темпы роста. Так, компания Yadro заняла лидирующую позицию по поставленным объемам хранения и вошла в четвертку лидеров c долей в 12,5% в денежном выражении.

«Рынок продемонстрировал значительное увеличение спроса. Модернизация инфраструктуры приводит к наращиванию мощностей у заказчиков практически из всех отраслей. Драйверами роста выступают финансовый и телекоммуникационный сектор. Рост рынка в денежном выражении составил 58% к третьему кварталу. Заказчики продолжают инвестировать в высокопроизводительные системы. Так, доля СХД на базе флэш-памяти составила 37,3% в денежном выражении. Несмотря на то, что системы среднего ценового сегмента продолжают быть основной платформой с долей 58,4%, прирост показал и сегмент систем корпоративного уровня, увеличив долю до 24,9% в денежном выражении», — прокомментировал результаты Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.