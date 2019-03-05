Казахстанцы смогут перевести ЭЦП на свою SIM-карту уже к концу года

Ее необходимо будет обновлять каждые три года.

К концу текущего года казахстанцы смогут получать SIM-карты с электронными цифровыми подписями. Такая SIM-карта со встроенной ЭЦП будет действовать в течение трех лет, при этом пользователи могут сохранять за собой свой номер, обновляя симку. Об этом рассказал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов, передает «Курсив».

«Планируем поднять интерфейс, проводим работу по созданию mobile-ID, когда ЭЦП у вас на SIM-карте. Зачем вам ЭЦП носить на флешке или хранить где-то, если один раз сможете SIM-карту поменять и подключить к смартфону? «, — сказал Турысов.

По его словам, в настоящее время этот проект тестируется в пилотном режиме, его пытались реализовать в Казахстане и ранее, но по техническим причинам это не получилось.

«Сейчас мы его восстановили и заново начинаем это делать для удобства граждан. Сейчас тестируем, в дальнейшем с операторами связи проработаем этот вопрос для того, чтобы они больше таких SIM-карт выпускали», — сказал спикер.

По его словам, распространяться такие симки будут не только самими сотовыми операторами, но и корпорацией «Правительство для граждан» через сеть центров обслуживания населения.

«Мы планируем до конца года это сделать, чтобы такая альтернатива появилась. Это, в принципе, в наших интересах и в интересах „Правительства для граждан“. Чем быстрее это будет, тем легче будет и нам, и гражданам, поскольку сейчас люди приходят в ЦОН и ждут, берут флешку или куда-то загружают ЭЦП, потом могут потерять, забыть», — отметил Турысов.

Он напомнил, что в настоящее время на портале электронного правительства https://profit.kz/tags/egov/ размещено порядка 250 сервисов и услуг, и имея ЭЦП, можно в своем личном кабинете узнать о наличии штрафов, а также получить ряд справок в режиме онлайн. При этом имеется возможность зарегистрироваться в мобильной базе граждан и получить эти справки посредством Telegram-бота.

Помимо этого, реализуется проект «Шаговая доступность», когда некоторые виды справок можно получить через терминалы «Касса 24».

«По всей республике установлено 15 тысяч таких терминалов. Мы планируем эту линейку расширять, возможно, подключим и другие терминалы, которые тоже популярны в Казахстане. Цель такова — чтобы пришел один раз в ЦОН, зарегистрировался, подтвердил, что ты это ты, зарегистрировал все свои данные и потом пользовался всем: Telegram-ботом, „Кассой 24“», — заключил Турысов.