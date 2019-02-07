Назначен председатель Комитета телекоммуникаций МИК РК

Им стал Виталий Ярошенко.

Приказом министра информации и коммуникаций Республики Казахстан Ярошенко Виталий Владимирович назначен председателем Комитета телекоммуникаций МИК РК. Он родился в 1977 году, окончил Акмолинский аграрный университет (инженер-механик), Казахский гуманитарно-юридический университет (юрист), Кокшетауский институт экономики и менеджмента (специалист по информационным системам).

С 2003 года работал в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих отрасль связи. В 2015–2017 годы занимал должности заместителя председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК, директора Департамента связи Министерства информации и коммуникаций РК, заместителя председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2017 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.