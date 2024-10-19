Women in Tech CCA Awards. Ташкент
Women in Tech - это международное сообщество, представленное в более чем 56 странах мира и объединяющее более 250 000 участниц.
Глобальное сообщество Women in Tech открывает прием заявок на 3-ю ежегодную премию Women in Tech CCA (регион Кавказа и Центральной Азии). В 2024 году церемония вручения премии впервые пройдет в Узбекистане и соберет гостей со всего региона.
Women in Tech — это международное сообщество, представленное в более чем 56 странах мира и объединяющее более 250 000 участниц. Миссия сообщества — помочь пяти миллионам женщин и девушек в сфере STEAM. Уже седьмой год подряд Women in Tech является организатором премии, которая включает в себя Global Awards и Regional Awards в семи регионах мира. В 2023 в премии региона Кавказ и Центральная Азия приняло участие более 1000 номинантов, определено 45 финалистов и 9 победителей.
О мероприятии:
— Дата: 20 октября 2024 года
— Место проведения: Узбекистан, Ташкент
— Крайний срок подачи заявок: 31 июля 2024 года
Категории номинаций:
— Aspiring Teen Award
— Most Disruptive Award
— Best Ally Award
— Most Impactful Initiative Award
— Woman in Web3 Award
— Tech Diplomacy Award
— Greentech Start-Up Award
— Global Leadership Award
— Lifetime Achievement Award
Вы можете номинировать себя или других кандидатов. Заявка подается на официальном сайте Women in Tech. В регистрационной форме нужно выбрать регион Caucasus and Central Asia и соответствующую категорию для номинации. Не упустите возможность поучаствовать в премии нашего региона. Подайте свои заявки до 31 июля!
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