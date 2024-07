Women in Tech CCA Awards. Ташкент

Women in Tech - это международное сообщество, представленное в более чем 56 странах мира и объединяющее более 250 000 участниц.

Глобальное сообщество Women in Tech открывает прием заявок на 3-ю ежегодную премию Women in Tech CCA (регион Кавказа и Центральной Азии). В 2024 году церемония вручения премии впервые пройдет в Узбекистане и соберет гостей со всего региона.

Women in Tech — это международное сообщество, представленное в более чем 56 странах мира и объединяющее более 250 000 участниц. Миссия сообщества — помочь пяти миллионам женщин и девушек в сфере STEAM. Уже седьмой год подряд Women in Tech является организатором премии, которая включает в себя Global Awards и Regional Awards в семи регионах мира. В 2023 в премии региона Кавказ и Центральная Азия приняло участие более 1000 номинантов, определено 45 финалистов и 9 победителей.

О мероприятии:

— Дата: 20 октября 2024 года

— Место проведения: Узбекистан, Ташкент

— Крайний срок подачи заявок: 31 июля 2024 года

Категории номинаций:

— Aspiring Teen Award

— Most Disruptive Award

— Best Ally Award

— Most Impactful Initiative Award

— Woman in Web3 Award

— Tech Diplomacy Award

— Greentech Start-Up Award

— Global Leadership Award

— Lifetime Achievement Award

Вы можете номинировать себя или других кандидатов. Заявка подается на официальном сайте Women in Tech. В регистрационной форме нужно выбрать регион Caucasus and Central Asia и соответствующую категорию для номинации. Не упустите возможность поучаствовать в премии нашего региона. Подайте свои заявки до 31 июля!