Kazakhstan Technology Summit 2024. Алматы

Платформа Kazakhstan Technology Summit представляет собой крупнейший профессиональный форум IT-руководителей Казахстана и ведущих мировых экспертов в области новых технологических решений. K-Tech — саммит профессионалов для обмена опытом в области инновационных решений и технологий.

Мероприятие проводится с 2018 года под эгидой корпоративного фонда Kazakhstan Growth Forum. В числе 250 гостей — владельцы, управляющие и ИТ-руководители бизнеса. Участие на Kazakhstan Technology Summit открывает широкий спектр возможностей, которые могут принести значительные выгоды как для обогащения личного профессионального опыта, так и для развития вашей компании.

В рамках проведения саммита лучшие IT-профессионалы будут отмечены за успешную реализацию проектов, получив заслуженное признание профессионального сообщества. Награждение пройдет в номинациях The Best CIO и The Best IT-project. Проекты для всех номинаций могут подавать IT-директора и другие специалисты, отвечающие за цифровую трансформацию в компании, а также поставщики ИТ-решений.

Для участия необходимо зарегистрироваться на оффлайн-посещение саммита. Прием заявок: до 14 января 2024 года. Награждение и поздравление победителей: 19 января 2024 года.