PROFIT Cable Day. Алматы

Конференция для специалистов по протяжке кабелей.

Конференция PROFIT Cable Day соберет на своей площадке представителей ИТ-сектора и вендоров, которые имеют непосредственное отношение к кабельным технологиям. Какие новшества появились на рынке? Как и какие нормативы необходимо соблюдать? Как монтировать те или иные системы, какие процедуры важно соблюсти? Все это обсудят эксперты в рамках конференции.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.