PROFIT Cable Day. Алматы
Конференция для специалистов по протяжке кабелей.
Мероприятие пройдет 26 апреля 2024 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty
Конференция PROFIT Cable Day соберет на своей площадке представителей ИТ-сектора и вендоров, которые имеют непосредственное отношение к кабельным технологиям. Какие новшества появились на рынке? Как и какие нормативы необходимо соблюдать? Как монтировать те или иные системы, какие процедуры важно соблюсти? Все это обсудят эксперты в рамках конференции.
Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.
Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92
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