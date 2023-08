Digital Bridge 2023. Астана

Крупнейший в Центральной Азии технологический форум.

12-13 октября в столице Казахстана состоится Digital Bridge 2023 — крупнейший в Центральной Азии технологический форум. Основной темой форума станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире — Artificial and Human Intelligence: The right balance.

Международный форум традиционно пройдет с участием Президента Казахстана, лидеров мировых компаний, лучших международных и отечественных экспертов сферы ІТ, венчурных инвесторов со всего региона. Ожидается, что Digital Bridge 2023 объединит на своей площадке 20 000+ участников, 300+ IT-компаний, 100+ инвесторов и бизнес-ангелов, 250+ спикеров и 100+ стартапов из 15+ стран мира.

Двухдневная программа форума включает масштабные мероприятия, такие как пленарное заседание с участием Главы государства, 30+ панельных сессий с международными спикерами, подписание соглашений, мероприятия от Google for Startups. В рамках форума состоятся награждение лучших стартапов Digital Bridge Awards и масштабная битва лучших IT-стартапов Astana Hub Battle с призовым фондом в 75 тыс. долларов. Также будет работать Стартап аллея, на которой 100 казахстанских и зарубежных технологических стартапов покажут свои инновационные решения.