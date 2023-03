Juniper Day Kazakhstan. Алматы

На мероприятии вы узнаете подробнее об инновационных решениях и передовых технологиях Juniper Networks.

Место проведения — г. Алматы, ул. Досмухамедова 115, DoubleTree by Hilton Almaty

Компания Juniper Networks стремится упростить эксплуатацию сетей и обеспечить превосходный пользовательский опыт как пользователям, так и операторам сетей. Наши решения предоставляют ведущие в отрасли инструменты анализа, автоматизации, безопасности и искусственного интеллекта для достижения конкретных бизнес-результатов. Посетите мероприятие Juniper Day Kazakhstan, чтобы узнать подробнее о наших инновационных решениях и передовых технологиях, а также пообщаться с экспертами.

Программа:

— Experience the network of the future. Иван Иашагашвили, региональный директор по странам восточной Европы и СНГ, Juniper Networks. В своем выступлении Иван Иашагашвили расскажет о глобальной стратегии Juniper, о построении сетей, ориентированных на пользовательский опыт, о роли искусственного интеллекта и автоматизации, а также о работе Juniper в Казахстане.

— AIOps: трансформация ИТ с помощью искусственного интеллекта. Дмитрий Косинов, менеджер по работе с ключевыми заказчиками, Juniper Networks. Искусственный интеллект, машинное обучение и наука о данных — вот основа трансформационных процессов в ИТ-департаментах сегодня. Технология Mist AI использует эти элементы для улучшения пользовательского опыта в сети и для оптимизации работы тех, кто сеть эксплуатирует. В основе всего лежат данные, поступающие из многочисленных источников, включая точки доступа Juniper Mist, коммутаторы, маршрутизаторы с технологией Session Smart и межсетевые экраны. Эти устройства взаимодействуют с Mist AI для контроля сети, автоматизированной корреляции событий, идентификации первопричин проблем, упреждающего выявления аномалий и не только.

— Принципы построения сетевой инфраструктуры современных ЦОД. Дмитрий Завельский, инженер, Juniper Networks. Создавайте отказоустойчивые сети Центров Обработки Данных, повышающие эксплуатационную надежность, на основе решений Juniper Networks. Мы поговорим о трендах в архитектуре современных дата-центров; рассмотрим оборудование, необходимое для строительства сетей, включая линейку коммутаторов QFX. Обсудим инновационные подходы и технологии в ЦОД.

— Управление IP фабрикой в ЦОД c помощью Juniper Apstra. Матвей Александров, старший системный инженер, Juniper Networks. Узнайте об управлении сети ЦОД на основе намерений с помощью мульти-вендорного решения Juniper Apstra, которое обеспечивает уникальные возможности автоматизации. Повышение скорости и эффективности работы администраторов ЦОД, обеспечение надежности, управление ресурсами, минимизация возможности аварий, многосторонний мониторинг и аналитика, поддержка различных сетевых дизайнов и современных протоколов, обеспечение DCI, красивый и удобный интерфейс — все эти возможности предоставляет Juniper Apstra.

— Новое поколение сетей SD-WAN от Juniper Networks. ​​​​​​​​​​​​​​Андрей Зубков, инженер, Juniper Networks. Решение SD-WAN от Juniper, использующее искусственный интеллект Mist AI, позволяет предоставлять клиентам оптимизированную сеть, ориентированную на пользовательский опыт. Включая в себя Juniper Mist WAN Assurance и технологию маршрутизации Session Smart Routing, это решение упрощает эксплуатацию сети и позволяет защитить бизнес-процессы от клиента до облака.

— Маршрутизаторы Juniper Networks для сетей Core/Edge/Metro. Матвей Александров, старший системный инженер, Juniper Networks. Узнайте подробности о линейках машрутизаторов Juniper Networks, их особенностях и ключевых сценариях использования. Ядро IP/MPLS сети: серия PTX. Сервисная граница: серия MX. Метро/xHaul: серия ACX.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.