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PROFIT Agriculture Day. Казахстан

Конференция, посвященная новейшим технологиям в сельском хозяйстве.

Мероприятие пройдет 24 ноября — 24 января 2023 года
Место проведения — Казахстан

В современном мире все переходит на цифровые рельсы, это относится и к сельскому хозяйству. Главная задача цифровизации в этой отрасли — снижение затрат на производство продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности на основе эффективного использования ресурсов. Повышение эффективности управления сельхозпредприятием за счет новых технологий способствует сохранению и даже повышению конкурентоспособности на рынке.

О том, как идут по пути цифровизации казахстанские фермеры, мы поговорим на PROFIT Agriculture Day, первой в стране конференции, посвященной новейшим технологиям в сельском хозяйстве.

Мы приглашаем к сотрудничеству и участию в конференции фермерские хозяйства, теплицы, сады, виноградники, птицефабрики, компании, занятые в сфере животноводства и земледелия, а также госрегулятора и телеком-операторов. Это ваш шанс заявить о себе, пообщаться с коллегами, узнать об инновациях и поделиться наболевшим.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92

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