Современные подходы к защите рабочих мест с Microsoft 365 Defender for Business. Онлайн

Вебинар по защите конечных точек для МСБ.

Компания MUK проведет вебинар на тему «Современные подходы к защите рабочих мест с Microsoft 365 Defender for Business».

Microsoft Defender — экономичная и простая в использовании защита конечных точек корпоративного уровня, разработанная специально для предприятий с численностью сотрудников до 300 человек. Это первый шаг для малого и среднего бизнеса к БЕЗОПАСНОСТИ корпоративного уровня.

В программе мероприятия:

— Modern Workplace Security, лицензии, требования.

— Top 12 шагов по обеспечению Modern Workplace Security.

— Что такое семейство Microsoft Defender? (Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender Vulnerability Management, Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Defender for Cloud Apps).

— Что такое Microsoft Defender 365 для SMB? (Anti-malware protection, Protection from malicious URLs and files, Anti-phishing protection, Anti-spam protection).

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию.