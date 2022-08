FCBK: Persona Non Data. Алматы

Цель конференции - поддержка инициатив бизнеса и государства в области работы с данными.

ТОО «Первое кредитное бюро» приглашает принять участие в ежегодной конференции для профессиональных участников финансовых рынков и кредитных бюро FCBK: Persona Non Data. В основе концепции конференции лежит современное понимание подходов к сбору, обработке, защите, управлению и регулированию работы с данными.

Целью проведения конференции является поддержка инициатив бизнеса и государства в области работы с данными. В ходе конференции планируется выступление лучших международных и локальных спикеров по основным блокам:

— DATA HUB: GnB (Government & Business). Панельная сессия c участием председателя Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков РК и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

— DATA HUB: Best Practice. Лучшие кейсы и международные практики в области аналитики.

— DATA HUB: Preparation. Quality. Security. Инструменты подготовки, мониторинга качества и защиты данных.

— DATA HUB: Wrapping. Providing. Using. Инструменты по обработке и использованию разных типов данных.

Более подробная информация о предстоящем мероприятии и программа доступны на сайте. Регистрация персональная через чат-бот в Telegram.