PROFIT Agriculture Day. Казахстан

Конференция, посвященная новейшим технологиям в сельском хозяйстве.

В современном мире все переходит на цифровые рельсы, это относится и к сельскому хозяйству. Главная задача цифровизации в этой отрасли — снижение затрат на производство продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности на основе эффективного использования ресурсов. Повышение эффективности управления сельхозпредприятием за счет новых технологий способствует сохранению и даже повышению конкурентоспособности на рынке.

О том, как идут по пути цифровизации казахстанские фермеры, мы поговорим на PROFIT Agriculture Day, первой в стране конференции, посвященной новейшим технологиям в сельском хозяйстве.

Мы приглашаем к сотрудничеству и участию в конференции фермерские хозяйства, теплицы, сады, виноградники, птицефабрики, компании, занятые в сфере животноводства и земледелия, а также госрегулятора и телеком-операторов. Это ваш шанс заявить о себе, пообщаться с коллегами, узнать об инновациях и поделиться наболевшим.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.