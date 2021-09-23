PROFIT Smart City Day. Казахстан

Конференция, посвященная развитию «Умных городов» и внедрению цифровых решений в сфере ЖКХ.

Компания Profit Events проведет конференцию PROFIT Smart City Day, где будет обсуждаться развитие технологий для Умных городов и их внедрение в Казахстане. Мы приглашаем к участию представителей госрегулятора, управления цифровизации, акиматы, а также разработчиков решений в сфере градостроительных технологий.

Современные технологии все чаще применяются не только на уровне отдельных компаний, но и для управления крупными хозяйствами и даже городами. Пандемия ускорила переход к цифровым сервисам, включая и решения Smart City, однако для масштабного использования новых технологий необходимо обновление существующей инфраструктуры. О том, какие решения можно использовать уже сейчас и как обстоит дело с их внедрением в Казахстане, мы поговорим на PROFIT Smart City Day.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!