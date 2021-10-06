PROFIT Science Day. Казахстан

Новые технологии в науке — конференция для руководителей и специалистов, связанных с научной деятельностью.

Ученые и исследователи каждый день штурмуют границы знаний, чтобы сделать этот мир безопаснее и лучше. Однако в какой бы сфере ни трудились люди науки, им необходимы инновации — высокотехнологичные лаборатории, мощнейшие вычислительные центры, точнейшие измерительные приборы. Все это значительно облегчает научные изыскания и дает возможность лучшим умам не отвлекаться на инструментарий.

Новые знания и научные достижения сегодня неотделимы от инноваций. На конференции PROFIT Science Day мы поговорим об этих инновациях, высокотехнологичном инструментарии, а также об использовании научных разработок в повседневной жизни. Ведь коммерциализация технологий позволяет не только улучшить те или иные сферы жизни, но и вернуть инвестиции, вложенные в науку. PROFIT Science Day расскажет, как это сделать, и как вывести казахстанскую науку на принципиально новый уровень.

«Добро пожаловать в Эврику!»

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!