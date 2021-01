Magic People IT Channel Awards 2020. СНГ

Стартовал новый сезон бизнес-премии о людях, создающих дополнительную ценность в IT.

Пятнадцать независимых экспертов в сфере IT, в том числе — топ-менеджеры CRN/RE, IDC, Anti-Malware.ru, «Лаборатории Касперского» и Axoft, выберут финалистов и победителей премии Magic People IT Channel Awards по итогам 2020 года. На премию номинируются системные интеграторы, реселлеры и сервис-провайдеры. Прием заявок открыт на сайте It-channel-awards.ru до 15 февраля 2021 года.

Основная задача премии — отметить инициативных, вовлеченных людей и рассказать об IT, бизнес- и маркетинговых проектах, реализованных участниками партнерского канала в 2020 году.

В рамках премии представлено несколько номинаций:

— IT-проект «Цифровая трансформация».

— IT-проект Information Security.

— «Антикризисная команда».

— «Антикризисный менеджер».

— IT-проект Cloud Transformation.

— IT-проект «Удаленный офис».

Участие в Magic People IT Channel Awards 2020 — это хороший повод рассказать о себе и компании рынку, получить бесплатные публикации об IT-проектах в СМИ, повысить узнаваемость бренда, расширить социальный капитал.

Заявки оценивает независимый экспертный совет — представители бизнес-сообщества, топ-менеджмент исследовательских компаний, IT-производителей: «Лаборатории Касперского» (Михаил Прибочий), IDC (Елена Семеновская, Яна Фролова), «Акронис Инфозащиты» (Алексей Бадаев), «Кода Безопасности» (Федор Дбар), Astra Linux (Илья Сивцев), Axoft (Вячеслав Бархатов), NetApp (Татьяна Бочарникова), «РАЭК/Электронная коммерция» (Иван Кургузов), PR Partner (Инна Анисимова), «НЭО Центра» (Алексей Волостнов) и др.

«Мы часто применяем термин „Добавленной ценности“ (Value-Added) в разрезе реселлерского или дистрибуторского бизнеса, но мало говорим о людях, создающих эту ценность, Value-Added People. Хотя именно они делают наш рынок сильнее и конкурентоспособнее. Премия Magic People IT Channel Awards 2020 — о них, о людях, создающих дополнительную ценность в IT. Новый сезон премии будет посвящен интересным, смелым, талантливым представителям IT-бизнеса, которые преодолели экономические и эпидемиологические сложности, реализовали запланированное и показали свою эффективность», — говорит Вячеслав Бархатов, представитель экспертного совета Magic People IT Channel Awards 2020, генеральный директор Axoft Global.

«Информационные технологии — это колесо, нефть и асфальт 21 века. Без них ничего не получится, хотя они ценны не сами по себе, а как критически необходимый элемент инфраструктуры. А создают этот элемент люди», — говорит председатель Бизнес-кластера «РАЭК/Электронная коммерция» Иван Кургузов.

В предыдущем сезоне в финал вышли представители 28 команд из 123 компаний-номинантов из разных регионов России. Полный список финалистов и победителей доступен на сайте It-channel-awards.ru. Инициатор вручения премии — компания Axoft, глобальный сервисный IT-дистрибутор.