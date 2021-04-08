PROFIT Multimedia Day. Казахстан

Конференция, посвященная новейшим решениям и тенденциям в сферах фото, аудио и видео.

Компания Profit Events приглашает на первую в Казахстане конференцию, посвященную новейшим решениям и тенденциям в сферах фото, аудио и видео — PROFIT Multimedia Day. На мероприятии мы обсудим инновации и свежие тенденции, актуальные для тех, кто занят в мультимедийной отрасли. Приглашаем к участию студии, концертные площадки, прокатные организации (ренталы), а также фотографов, видеографов, инженеров по звуку, стримеров и пилотов дронов.

Хэштег мероприятия #ProfitMultimediaDay

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!