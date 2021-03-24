PROFIT Big Data Day. Казахстан

Конференция, посвященная использованию больших данных для бизнеса.

Данные уже давно называют новой нефтью. И это не удивительно — сбор и анализ больших данных дает важные преимущества бизнесу. В нынешнее время значение данных и их аналитики еще более возросло — компаниям важно собирать, структурировать и анализировать потоки информации из множества источников. Поэтому перед многими встает вопрос — как наладить эти процессы наиболее эффективно?

На конференции Profit Big Data Day мы попытаемся разобраться в теме, а также обсудим реалии и проблемы Big Data в Казахстане. Приглашаем к участию любые организации, оперирующие большими массивами данных и нуждающиеся в аналитике, а также производителей оборудования и решений для хранения и обработки данных.

Хэштег мероприятия #ProfitBigDataDay

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!