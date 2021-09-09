PROFIT Agriculture Day. Казахстан

Конференция, посвященная новейшим технологиям в сельском хозяйстве.

В современном мире все переходит на цифровые рельсы, это относится и к сельскому хозяйству. Главная задача цифровизации в этой отрасли — снижение затрат на производство продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности на основе эффективного использования ресурсов. Повышение эффективности управления сельхозпредприятием за счет новых технологий способствует сохранению и даже повышению конкурентоспособности на рынке.

О том, как идут по пути цифровизации казахстанские фермеры, мы поговорим на PROFIT Agriculture Day, первой в республике конференции, посвященной новейшим технологиям в сельском хозяйстве. Мы приглашаем к участию представителей фермерских хозяйств, сфер животноводства и земледелия, а также госрегулятора и телеком-операторов.

Хэштег мероприятия #ProfitAgricultureDay

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!