PROFIT Developer Day. Казахстан

Конференция для разработчиков программного обеспечения, веб-дизайнеров и разработчиков баз данных.

Компания Profit Event проведет конференцию PROFIT Developer Day для разработчиков программного обеспечения, веб-дизайнеров и разработчиков баз данных. На конференции мы рассмотрим вопросы технологий, архитектуры, тестирования приложений, процесса разработки и применения в реальных проектах. Ведущие разработчики и приглашенные спикеры поделятся знаниями об используемых технологиях и продуктах и расскажут о разработке софта.

Хэштег мероприятия #ProfitDeveloperDay

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!