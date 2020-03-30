Fortinet Security Day. Алматы

Главные темы конференции — сетевая безопасность, безопасность доступа, конечных устройств и веб-приложений, управление и аналитика.

В Алматы пройдет Security Day — ежегодное мероприятие Fortinet для крупных и средних организаций Казахстана, посвященное тенденциям и вызовам в сфере информационной безопасности. Цифровые инновации в корне изменили наш мир. Мы по-новому общаемся, приобретаем товары и потребляем медиаконтент. Эти процессы уже нельзя остановить. Эта сила трансформирует сегодня каждую отрасль без исключения. Организации тонут в слишком большом количестве разрозненных продуктов для обеспечения безопасности, которые они не могут интегрировать и автоматизировать. Подход на основе глобальной платформы кибербезопасности является на сегодня единственным способом эффективной защиты компаний от современных киберугроз.

Посетив Fortinet Security Day, вы узнаете, как Fortinet помогает компаниям во всем мире осуществлять безопасный переход к цифровым инновациям. Конференция этого года, несомненно, станет одним из самых технологически захватывающих событий. Вы узнаете о современных концепциях безопасности от Fortinet и лидеров отрасли, получите практический опыт по работе с продуктами Fortinet в зоне решений и познакомитесь с кейсами по информационной безопасности от локальных организаций. Главные темы конференции: сетевая безопасность, безопасность доступа, конечных устройств, веб-приложений, управление и аналитика.

Участие в мероприятии беспоатное, необходима предварительная регистрация.