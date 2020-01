The next AI Guardians. Казахстан

Международный конкурс для студентов, исследователей и преподавателей IT-университетов.

Компания Microsoft объявила о старте международного конкурса «ThenextAI Guardians». Главная цель конкурса — внедрить творческие решения студентов, исследователей и преподавателей в сферу образования на базе искусственного интеллекта из университетов 29 стран, включая Республику Казахстан. Конкурс «ThenextAI Guardians» — это отличная возможность для студентов раскрыть свой потенциал и применить с пользой возможности ИИ. Во время конкурса все участники будут учиться, встречаться и обмениваться советами с ведущими специалистами в области ИИ.

Сроки проведения конкурса «Thenext AI Guardians»:

Этап 1

На этом этапе необходимо сформировать свою команду. Рекомендуется включить в нее до 4-х студентов и 1 научного сотрудника и, по возможности, профессора, который будет ими руководить. После этого необходимо зарегистрироваться на сайте и до 25 января 2020 года загрузить идею проекта в формате 2-3-х минутного видеоролика, описывающего решение на базе ИИ, которое смогло бы решить очевидные проблемы в образовании.

Этап 2

После того, как 31 января 2020 года будут объявлены команды, прошедшие квалификационный отбор, каждая из них должна будет презентовать демо-версию своей предложенной идеи. На втором этапе каждая команда получит техническое и бизнес-сопровождение от Microsoft. Наставники на протяжении всего этапа будут выходить на видео-связь с командами, давать советы по улучшению концепции демо для финала.

Этап 3

В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года все отобранные команды должны будут представить свою концепцию в программе Teams. 8 апреля судьи объявят пять лучших команд со всего мира, которые попадут в финал и будут приглашены в школу AI Bootcamp в Будапешт.

Этап 4

До 26 мая команды-финалисты должны будут отточить каждую деталь концепции своего проекта и научиться представлять ее перед аудиторией, состоящей из ведущих специалистов в этой области. Финальное гала-шоу — «The Shark Tank of The next AI Guardians» пройдет с 27 по 29 мая на AI Bootcamp в Будапеште, где будет выбрана наилучшая концепция, которая сможет улучшить образовательный процесс для следующего поколения.

На странице регистрации участники смогут найти всю необходимую информацию о конкурсе, узнать о критериях отбора и о ресурсах, которыми они смогут воспользоваться.