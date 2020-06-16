PROFIT Energy Day. Атырау
Конференция, посвященная информационным технологиям в энергетике.
Мероприятие пройдет 17 июня 2020 года
Место проведения — Атырау
Энергетический сектор является одним из приоритетных в экономике РК. Именно поэтому важно работать над его эффективным и безопасным функционированием. Новейшие технологии могут значительно трансформировать отрасль, сделав ее более эффективной. Но важно понимать, что это за технологии, как их выбрать и как внедрить с наибольшей отдачей, ведь речь идет о серьезных инвестициях.
На PROFIT Energy Day мы обсудим, какие инновации нужны казахстанской энергетике, какие проблемы существуют сегодня в отрасли, и как их можно решить благодаря цифровым технологиям.
Хэштег мероприятия #ProfitEnergyDay
Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.
Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92