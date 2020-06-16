PROFIT Energy Day. Атырау

Конференция, посвященная информационным технологиям в энергетике.

Энергетический сектор является одним из приоритетных в экономике РК. Именно поэтому важно работать над его эффективным и безопасным функционированием. Новейшие технологии могут значительно трансформировать отрасль, сделав ее более эффективной. Но важно понимать, что это за технологии, как их выбрать и как внедрить с наибольшей отдачей, ведь речь идет о серьезных инвестициях.

На PROFIT Energy Day мы обсудим, какие инновации нужны казахстанской энергетике, какие проблемы существуют сегодня в отрасли, и как их можно решить благодаря цифровым технологиям.

Хэштег мероприятия #ProfitEnergyDay

Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.