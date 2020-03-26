PROFIT Cloud Day. Алматы

Облачные технологии в бизнесе — конференция для управляющих, ИТ-руководителей, менеджеров среднего звена и специалистов любого бизнеса, использующего облачные решения.

Информационные технологии являются одним из ключевых факторов в развитии бизнеса. Однако сейчас для успешной работы, снижения издержек и привлечения клиентов уже мало использовать стандартные решения. В мировом масштабе все большее число компаний приходят к необходимости использования облачных технологий. Сейчас уже сложно найти того, кто не слышал бы этот термин. «Облака» являются новым этапом развития ИТ, нацеленным на максимальное решение задач бизнеса.

Отдельно отметим использование облачных технологий в малом и среднем бизнесе — SAAS-решения способны весьма облегчить ведение бизнеса. А за счет экономии денежных и временных средств позволяют небольшим компаниям сосредоточиться на собственном росте и развитии, не отвлекаясь на внедрение инфраструктурных решений.

Однако нельзя сказать, что «облака» — это панацея. Они не принесут выгоды без разумного и грамотного внедрения и использования. В ходе конференции PROFIT Cloud Day мы расскажем обо всех плюсах и минусах облачных технологий, обсудим частные и публичные облака, а также аспекты безопасности, развенчаем мифы и на реальных примерах покажем все преимущества облачных технологий для бизнеса. Кроме того, в рамках PROFIT Cloud Day у ее участников будет возможность пообщаться с представителями всемирно-известных поставщиков облачных решений и задать им свои вопросы.

Как развивается рынок облачных решений в Казахстане? Каким компаниям выгодно использование облаков и как они могут помочь развитию бизнеса? Какие именно облачные сервисы являются востребованными? Как обеспечить безопасность облачных систем? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете на конференции PROFIT Cloud Day.

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Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.